Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Владимир Алистров заменит Матвея Мичкова на Матче звёзд КХЛ 2023

Нападающий СКА Владимир Алистров заменит Матвея Мичкова на Матче звёзд КХЛ 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков из-за болезни не сможет принять участие в Фонбет Матче звёзд КХЛ 2023. Его заменит нападающий СКА Владимир Алистров, который в текущем сезоне является лучшим бомбардиром армейцев.

На счету Алистрова в текущем сезоне 30 очков в 37 матчах — забросил 12 шайб и отдал 18 результативных передач.

Мичков в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги провёл 30 матчей за ХК «Сочи», в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В общей сложности Матвей набрал 26 очков.

Матч звёзд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря 2023 года. Соревнование проходит в формате мини-турнира «3х3». В нём играют четыре дивизиона: Харламова, Боброва, Тарасова и Чернышёва. На полуфинальной стадии турнира встречаются два дивизиона. Победители каждого матча сыграют в финале для определения победителя турнира. Проигравшие команды проведут игру за третье место.

Материалы по теме
60 млрд рублей на уникальный объект! Репортаж с самой крупной хоккейной арены в мире
Эксклюзив
60 млрд рублей на уникальный объект! Репортаж с самой крупной хоккейной арены в мире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android