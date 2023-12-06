Николаев: генменеджеры КХЛ называли меня лучшим в лиге? Не до конца понял, но было приятно

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев прокомментировал результаты опроса генеральных менеджеров КХЛ по итогам прошлого сезона.

«Видел ли опрос генменеджеров прошлого года, где вас называли лучшим в КХЛ? Было приятно, не до конца понял этого голосования, но было приятно. Какой ритуал выделю для себя? Давно не играл, но с каждым годом хочешь поменьше этих ритуалов, потому что иначе можно сойти с ума, когда у тебя столько игр, и ты каждый раз делаешь одно и то же. Не хочу особенно говорить о ритуалах, но если раньше их было 5-7 или даже десять, то сейчас осталось два или три. Я скорее суеверный человек, но хотелось бы уйти от этого, играть за счёт своих навыков, а не примет», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Николаевым читайте на «Чемпионате»: