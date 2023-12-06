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Мильштейн: 24 февраля НХЛ была одной из немногих лиг, кто защитила россиян, а не гнобила

Мильштейн: 24 февраля НХЛ была одной из немногих лиг, кто защитила россиян, а не гнобила
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Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн ответил на вопрос о количестве российских игроков в Национальной хоккейной лиге и рассказал про отношение НХЛ к россиянам после начала спецоперации на Украине.

«В НХЛ от 50 до 65 российских игроков. Почему столько русских? НХЛ — сборная солянка лучших игроков мира. Нет национальностей, нет паспорта, здесь все равны.

24 февраля НХЛ была одной из немногих лиг, которая защитила россиян, а не гнобила их и не выкинула», — заявил Мильштейн в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.

Напомним, ранее североамериканский портал The Hockey Writers представил разбивку Национальной хоккейной лиги по странам. Российские игроки заняли четвёртое место с 5,8% представительства в лиге.

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