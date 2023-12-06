«Я потерял своего ребёнка». Мильштейн — о смерти Родиона Амирова

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о своём отношении к смерти нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, которого он поддерживал до последних дней жизни.

«Для это меня это очень трудно, я потерял своего ребёнка, по-другому это назвать не могу. Для меня было честью быть рядом с ним. Пацан — молодец, ни разу не пожаловался на своё здоровье. Всё время был на позитиве, даже когда было понятно, что всё. Он ни разу не попрощался, не пожаловался, а надеялся, что сможет вернуться обратно и играть», — заявил Мильштейн в интервью YouTube-каналу Вити Кравченко.

Амиров ушёл из жизни 14 августа. Хоккеисту был 21 год. Спортсмен умер из-за опухоли головного мозга. На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».