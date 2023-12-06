Новиков: Кубок мира без России? Всё равно мы будем его смотреть

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил возможное отсутствие сборной России на международном турнире 2025 года, который организует НХЛ.

«Кубок мира — это не только ярмарка лучших хоккеистов мира, но и оценочное мероприятие, где болельщики и бизнесмены могли сравнить и оценить контракты лучших игроков. Конечно, участие всех лучших команд в Кубке придавало ему запредельный уровень, может быть, он уступал только Олимпиаде, и то только в одном случае, потому что Олимпиада — это само по себе событие. А спортсмены те же самые, здесь получалась такая выжимка хоккейная, и, конечно, мы его ждали.

Конечно, мы — любители хоккея, мы — болельщики хоккея, мы болеем за свою Россию, мы бы с удовольствием смотрели матчи всех сборных, поэтому жаль, что не будет России. Я не знаю, насколько это официально и окончательно. Но так же жаль, если подумать, что будет Россия, но откажется Канада. И всё равно отпечаток у наших болельщиков останется. Наши болельщики объективны, при всём патриотизме, любви к команде и стране всё равно мы хотим, чтобы соревнования были максимально интересны. Всё равно это фестиваль лучших игроков планеты, лучших, мы будем это смотреть.

Жаль, но я не знаю, насколько надежда умерла. Я и больше скажу, это нашей стране надо участвовать, чтобы определить уровень. Я думаю, что все болельщики огорчены, даже не в плане того, победим мы или нет, я никогда не говорил, что мы великие, нет, мы такие, как все, мы, болельщики, любим наших хоккеистов, нашу страну. Но важно содержание. Потому что миру нужны международные, максимально международные соревнования или фестивали. Срочно нужны такие соревнования, где болельщики будут ходить и пить пиво, брататься. Сегодня вот это надо! Сегодня надо снизу всё подогревать, и чтобы вот эта народная дружба поднимала вверх свою силу и выталкивала все тёмные явления, которые, к сожалению, сегодня есть.

Давайте оставим какой-то маленький шанс, надежду, соломинку и будем ждать, а нашим функционерам, чиновникам пожелаем биться до конца, мы должны видеть, что они бьются и за хоккей, и за болельщиков, и за страну. Просто жалко. Мы воспитаны в честной борьбе. Даже поражение в честной борьбе важно!» — цитирует Новикова «ВсёПроСпорт».