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Кучеров побил рекорд «Тампы», отдав голевую передачу в 11-м матче подряд

Кучеров побил рекорд «Тампы», отдав голевую передачу в 11-м матче подряд
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече с «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стал одним из ассистентов при взятии ворот «пингвинов».

На 6-й минуте матча форвард «Тампы» Энтони Чирелли вывел свою команду вперёд в большинстве — 1:0. Ему ассистировали Кучеров и Виктор Хедман.

Для россиянина этот матч стал 11-м подряд в НХЛ с набранными очками. Кучеров также выступил в роли ассистента в 11-й игре подряд и установил рекорд «Тампы» по этому показателю.

В этих матчах Кучеров набрал в общей сложности 20 (5+15) очков. Всего в этом сезоне у россиянина уже 43 (16+27) балла за результативность.

Игра «Тампы» и «Питтсбурга» продолжается. К 15-й минуте первого периода «Лайтнинг» по-прежнему ведут в счёте 1:0.

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