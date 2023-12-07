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Кучеров стал автором уникального рекорда среди всех вингеров ХХI века

Кучеров стал автором уникального рекорда среди всех вингеров ХХI века
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:0).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, по итогам первых 26 игр сезона на счету россиянина 44 (17+27) набранных очка. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров ХХI века по итогам первых 26 матчей с начала регулярных чемпионатов.

Напомним, помимо этого в этой игре российский нападающий побил рекорд «Тампы», отдав голевую передачу в 11-м матче подряд, а также вышел на 7-е место среди россиян по очкам в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.

«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 29 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

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