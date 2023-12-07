Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Стараюсь быть как Ови». Кучеров — о лидерстве в НХЛ по броскам в створ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал тот факт, что лидирует на данный момент в регулярном чемпионате НХЛ по броскам в створ.

Напомним, в сегодняшнем домашнем матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:1) россиянин отметился голом и результативной передачей. По итогам встречи Кучеров был признан второй звездой матча.

«Не знаю что сказать. Стараюсь быть как Ови», — сказал Кучеров в интервью The Hockey News.

Напомним, в этом матче российскому форварду удалось установить сразу несколько рекордов как внутри франшизы, так и во всей НХЛ.

Всего на счету Кучерова в текущем регулярном чемпионате 44 (17+27) очка в 26 матчах.

«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 29 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.