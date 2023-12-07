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Макдэвид вышел на третье место в истории НХЛ по матчам с 3+ очками до достижения 27 лет

Макдэвид вышел на третье место в истории НХЛ по матчам с 3+ очками до достижения 27 лет
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В Эдмонтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Каролину Харрикейнз» (6:1).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами. Таким образом, Макдэвид вышел на третье место в истории НХЛ по матчам с 3+ очками до достижения 27-летнего возраста. Коннор сравнялся со Стивом Айзерманом и теперь имеет в своём активе 110 таких матчей.

Лишь два игрока в истории НХЛ показали лучший результат по этому показателю — это легендарные канадские нападающие Марио Лемье (162 матча с 3+ очками) и Уэйн Гретцки (287).

За 21 матч в текущем сезоне НХЛ Макдэвид набрал 32 очка — забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.

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