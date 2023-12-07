Макдэвид вышел на третье место по результативным передачам в истории «Эдмонтона»

В Эдмонтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Каролину Харрикейнз» (6:1).

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами. Таким образом, Коннор обогнал Яри Курри (569 передач) и вышел на третье место по результативным передачам в истории «Эдмонтона». Всего на счету Макдэвида теперь 571 результативная передача в 590 матчах.

Лишь два игрока в истории «Эдмонтона» показали лучший результат по этому показателю — это легендарные канадские нападающие Марк Мессье (642 ассиста в 851 матче) и Уэйн Гретцки (1086 передач в 696 матчах).

За 21 матч в текущем сезоне НХЛ Макдэвид набрал 32 очка — забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.