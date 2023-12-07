«Это сплошь и рядом». Плющев объяснил проблемы Жафярова и Свечникова в «Ак Барсе»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, почему нападающие «Ак Барса» Евгений Свечников и Дамир Жафяров испытывают проблемы с адаптацией в казанском клубе, и заявил, что менеджмент и тренерский штаб команды не до конца понимали, как будут использовать этих хоккеистов.

«Можно ли сказать, что когда приобретали Жафярова и Свечникова – это, грубо говоря, взяли «блестяшку», которая ярко сверкнула? Я уверен, что так и было. В общем-то, у нас этим грешит не только «Ак Барс», но и многие другие клубы. А иногда берут даже по рекламе друзей-агентов, которые в уши льют и представляют игроков как непризнанных звёзд в НХЛ или в Европе. Это сплошь и рядом.

Поэтому я и говорю, что тут претензии больше надо предъявлять к штабу. Но под штабом я имею в виду не только тех людей, которые на льду работают. В штаб входят ведь и менеджеры, которые работают в одной упряжке с тренерами. Я и раньше всегда говорил, что неудача команды кроется не только в главном тренере, но и во всех, кто окружает его рядом. Когда победы, то у нас очень многие пытаются влезть, а когда поражение – все сразу разбегаются, остаётся один.

Так бывает, когда тренер сам не берёт на себя ответственность по поводу приглашения, а отдаёт права своим менеджерам, а потом говорит: «Видите, со мной же вы не согласовывали это. Я не видел, ничего не могу сказать». Вообще-то главный тренер несёт ответственность за всё, особенно за селекционную работу в клубе. Если без его ведома или со слов кого-то был приглашён игрок, значит, нужно винить только себя. В любом случае игрок никому не навязывается – его или навязывает агент, или по каким-то другим моментам приглашают в команду. Претензии можно предъявлять только к себе, руководству клуба», — цитирует Плющева «Татар-Информ».

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 16 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. Свечников принял участие в 18 матчах и набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.