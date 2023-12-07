Виктор Козлов: вратарь сегодня подтащил «Автомобилист»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после гостевого поражения от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) оценил игру вратаря хозяев Владимира Галкина.

«Момент в овертайме, когда играли де-факто «4 в 2»? Были хорошие моменты, вратарь подтащил «Автомобилист», если честно, Шаров в штангу попал. Ключевой момент, когда Ливо имел выход в ноль практически, Галкин сделал ключевые сэйвы.

Бирюков давно не играет? С ним всё в порядке. У нас восемь защитников, вместе с Варловым — девять, а мы можем играть только в три пары. Нам надо держать ребят в игре, с Евгением, согласен, не совсем правильная ситуация, но я благодарен ему за понимание этой ситуации, он продолжает тренироваться, держать себя в форме. Ему осталось шесть игр до 1000 в КХЛ, хорошее достижение, думаю, он сыграет эти матчи на хорошем уровне.

Назвали матч целостным, несмотря на офсайды и ошибки? (обращаясь к журналисту) Азамат, ты придираешься, если честно. Сегодня было хорошее движение, хорошая самоотдача, было видно, что ребятам тяжело, но мы их в третьем периоде попросили сыграть на силе воли, контролировать шайбу, не откатываться. Они выполнили большой объём работы сегодня: да, был брак, да, отскочила шайба, но это игра, ошибки бывают. Ситуация могла сложиться по-другому, но это была целостная игра с хорошей самоотдачей, мы играли против хорошего соперника, которому надо выигрывать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.