Нападающий «Спартака» не стал забивать в пустые ворота, «Сочи» в ответной атаке забил гол

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В конце игры нападающий «Спартака» Максим Цыплаков не стал забивать в пустые ворота «Сочи», попытавшись отдать передачу.

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Сочинский клуб не позволил поразить пустые ворота и в ответной атаке форвард Данил Авершин забросил шайбу «Спартаку».

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Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» сыграет в гостях со СКА. Обе встречи пройдут 19 декабря.