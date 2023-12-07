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Нападающий «Спартака» не стал забивать в пустые ворота, «Сочи» в ответной атаке забил гол

Нападающий «Спартака» не стал забивать в пустые ворота, «Сочи» в ответной атаке забил гол
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В конце игры нападающий «Спартака» Максим Цыплаков не стал забивать в пустые ворота «Сочи», попытавшись отдать передачу.

ВИДЕО

Сочинский клуб не позволил поразить пустые ворота и в ответной атаке форвард Данил Авершин забросил шайбу «Спартаку».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» сыграет в гостях со СКА. Обе встречи пройдут 19 декабря.

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