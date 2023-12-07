Форвард «Нью-Джерси»: было бы досадно, если бы НХЛ не отправила игроков на Олимпиаду

Американский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз заявил о желании поехать на Зимние Олимпийские игры 2026 года.

«Конечно, мы хотим сыграть на Олимпийских играх. Вы мечтаете играть в НХЛ, а потом смотрите, как Сид [Кросби] выигрывает золотую медаль, а Кейн играет на Олимпийских играх. Это ваши кумиры. Так что было бы действительно досадно, если бы НХЛ не отправила игроков на Олимпиаду в Италию», — приводит слова Хьюза журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее североамериканский журналист Франк Серавалли порассуждал на тему возможного участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2026. Препятствием этому может стать затягивание сроков строительства основной ледовой арены в Милане.