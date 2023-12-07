Журналист Daily Faceoff назвал причину, по которой игроки НХЛ могут пропустить Олимпиаду

Североамериканский журналист Франк Серавалли порассуждал на тему возможного участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2026. Препятствием этому может стать затягивание сроков строительства основной ледовой арены в Милане.

«Я думаю, что впервые за многие годы, почти за 10 лет, мы не слышим никаких жалоб или критики со стороны ИИХФ и Международного олимпийского комитета в отношении оплаты тех вещей, которые обычно положены, таких как страховка, путешествия и многое другое. Так что кажется, что на этом фронте они едины, и на этот раз возникает ощущение, что если игроки НХЛ не поедут на Олимпийские игры, то это произойдёт не по вине НХЛ.

Готовым оправданием для НХЛ может стать то, что организаторы Олимпиады до сих пор не начали строительство основного стадиона турнира. Строительство не будет завершено до конца 2025 года, и останется только шесть-восемь недель до начала турнира. Есть много вещей, которые нужно будет сделать, чтобы подготовиться к Олимпиаде за такой короткий период времени.

Если турнир не смогут провести в Милане, то есть несколько вариантов неподалёку. В двух часах езды есть арена в Турине, в часе езды в Швейцарии, в Лугано, есть ещё одна арена. Однако заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заметил, что, возможно, игроки НХЛ сами откажутся выступать на таких аренах. Я думаю, что это может быть отличным оправданием для НХЛ перед игроками: «Мы вам говорили, что мы готовы к работе. У нас есть соглашение, но вы, ребята, сами не смогли принять решение об участии», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.

Последний раз игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде в 2014 году. Тогда на турнире в Сочи победу праздновала сборная Канады.