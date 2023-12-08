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«Детройт» и «Сан-Хосе» забили восемь голов во втором периоде, гости отыгрались с 0:4

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярого чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:4. Отметим, все восемь шайб команды забросили во втором периоде.

Сперва, «Детройт» повёл со счётом 4:0. Заброшенными шайбами отличились Клим Костин, Майкл Расмуссен (дважды) и Лукас Рэймонд. Однако, «Сан-Хосе» смогли быстро отыграться, забросив четыре шайбы за пять минут.

В составе гостей забивали Томаш Гертл, Фабиан Зеттерлунд и Нико Штурм (дважды).

На данный момент «Детройт» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе», в свою очередь, находится на 15-м месте на Западе.