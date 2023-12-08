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«Лос-Анджелес» установил рекорд НХЛ по победам в гостевых матчах со старта сезона

«Лос-Анджелес» установил рекорд НХЛ по победам в гостевых матчах со старта сезона
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

В составе победителей отличились Дрю Даути, Куинтон Байфилд (дубль) и Тревор Мур. «Лос-Анджелес» установил новый рекорд НХЛ по победам в гостевых матчах с начала нового сезона.

«Кингз» сохранили стопроцентный очковый показатель в выездных матчах в этом сезоне, одержав 11 побед из 11. Таким образом, калифорнийский клуб побил рекорд «Баффало Сэйбрз» сезона-2006/2007, когда «клинки» выиграли 10 стартовых выездных матчей регулярного чемпионата.

«Лос-Анджелес» набрал 35 очков и идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Тодда Маклеллана 10 декабря сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Байфилд, Копитар) – 08:13     0:2 Байфилд (Кемпе, Копитар) – 17:46     0:3 Байфилд – 38:15 (pp)     0:4 Мур (Фиала, Даути) – 47:58    
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