«Лос-Анджелес» установил рекорд НХЛ по победам в гостевых матчах со старта сезона

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
В составе победителей отличились Дрю Даути, Куинтон Байфилд (дубль) и Тревор Мур. «Лос-Анджелес» установил новый рекорд НХЛ по победам в гостевых матчах с начала нового сезона.
«Кингз» сохранили стопроцентный очковый показатель в выездных матчах в этом сезоне, одержав 11 побед из 11. Таким образом, калифорнийский клуб побил рекорд «Баффало Сэйбрз» сезона-2006/2007, когда «клинки» выиграли 10 стартовых выездных матчей регулярного чемпионата.
«Лос-Анджелес» набрал 35 очков и идёт на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Тодда Маклеллана 10 декабря сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс».
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