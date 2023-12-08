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Овечкин стал вторым действующим игроком НХЛ, набравшим 1500 очков в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дома встречается с «Даллас Старз». В эти минуты продолжается третий период, впереди хозяева – 4:3.

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей в третьем периоде, выступив ассистентом в эпизоде с голом Дилана Строума. Благодаря этому российский нападающий достиг отметки в 1500 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

38-летний форвард стал всего вторым действующим игроком НХЛ, кому покорилось это достижение. Среди продолжающих карьеру в лиге хоккеистов на первом месте располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в активе которого 1529 (565+964) очков в 1215 матчах.

За карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1370 матчей, в которых набрал 1500 (827+673) очков.