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Гол Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» обыграть «Даллас», у Овечкина голевая передача

Гол Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» обыграть «Даллас», у Овечкина голевая передача
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Сегодня, 8 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Кузнецов, Алексей Протас, а также дубль на счету Дилана Строума. Нападающий Александр Овечкин отдал одну голевую передачу

За «Даллас» голами отличились Тайлер Сегин, Мэйсон Марчмент и дважды Роопе Хинц. Победный буллит на счету Джейсона Робертсона.

После 23 матчей «Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции с 27 очками. «Даллас» расположился на 4-й строчке Западной конференции, набрав 33 очка в 25 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Нью-Йорк Рейднжерс», а «Даллас» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Протас (Макмайкл, Дженсен) – 07:11     1:1 Сегин (Стил, Хейсканен) – 15:38     2:1 Строум (Уилсон, ван Римсдайк) – 24:31     3:1 Кузнецов (Филлипс, Протас) – 27:14     3:2 Марчмент (Дюшейн) – 34:19     3:3 Хинц (Бенн, Робертсон) – 41:51 (pp)     4:3 Строум (Манта, Овечкин) – 49:08 (pp)     4:4 Хинц (Робертсон, Павелски) – 53:47     4:5 Робертсон – 65:00    
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