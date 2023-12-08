Гол Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» обыграть «Даллас», у Овечкина голевая передача

Сегодня, 8 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 4:5 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0 – ОТ, 0:1 — Б).
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Кузнецов, Алексей Протас, а также дубль на счету Дилана Строума. Нападающий Александр Овечкин отдал одну голевую передачу
За «Даллас» голами отличились Тайлер Сегин, Мэйсон Марчмент и дважды Роопе Хинц. Победный буллит на счету Джейсона Робертсона.
После 23 матчей «Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции с 27 очками. «Даллас» расположился на 4-й строчке Западной конференции, набрав 33 очка в 25 играх.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Нью-Йорк Рейднжерс», а «Даллас» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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