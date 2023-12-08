Передача Бедарда и шат-аут Мразека помогли «Чикаго» одержать сухую победу в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своей площадке «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
В составе победителей голами отметился Филипп Курашев с передач Коннора Бедарда и Тайлера Джонсона.
В следующем матче «Чикаго» встретится с «Сент-Луисом», а «Анахайм» сыграет с «Виннипегом».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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