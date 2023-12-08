Илья Воробьёв — про 1500 очков Овечкина в НХЛ: уверен, он продолжит радовать своей игрой

Известный российский специалист, бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с 1500-м очком в НХЛ.

«Поздравляю Александра Овечкина с 1500 очками в НХЛ, он стал первым россиянином в истории, добравшимся до такого серьёзного рубежа. Уверен, что такой профессионал, как Саша, и дальше продолжит радовать нас своей игрой. Хочется пожелать ему всего наилучшего и, главное, обходиться без травм», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Овечкин стал первым россиянином в НХЛ, кому покорилась отметка в 1500 набранных результативных баллов. Для достижения отметки в 1500 очков россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов и сделал 673 результативные передачи.