Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Воробьёв — про 1500 очков Овечкина в НХЛ: уверен, он продолжит радовать своей игрой

Илья Воробьёв — про 1500 очков Овечкина в НХЛ: уверен, он продолжит радовать своей игрой
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист, бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с 1500-м очком в НХЛ.

«Поздравляю Александра Овечкина с 1500 очками в НХЛ, он стал первым россиянином в истории, добравшимся до такого серьёзного рубежа. Уверен, что такой профессионал, как Саша, и дальше продолжит радовать нас своей игрой. Хочется пожелать ему всего наилучшего и, главное, обходиться без травм», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Овечкин стал первым россиянином в НХЛ, кому покорилась отметка в 1500 набранных результативных баллов. Для достижения отметки в 1500 очков россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов и сделал 673 результативные передачи.

Материалы по теме
Первый русский с 1500 очками! Овечкин переписал историю НХЛ
Видео
Первый русский с 1500 очками! Овечкин переписал историю НХЛ
«Он живая легенда». В столице США трогательно отметили грандиозный юбилей Овечкина «Он живая легенда». В столице США трогательно отметили грандиозный юбилей Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android