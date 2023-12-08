«Это грандиозно. Ещё один пример его величия». Карбери — о 1500 очках Овечкина в НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о достижении капитаном «Кэпиталз» Александром Овечкиным исторической отметки в 1500 набранных очков в НХЛ. Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б).

«Это грандиозно. Ещё один пример его величия и того, чего он смог достичь в этой лиге», – цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Овечкин стал первым россиянином в НХЛ, кому покорилась отметка в 1500 набранных результативных баллов. Для достижения отметки в 1500 очков россиянину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов и сделал 673 результативные передачи.