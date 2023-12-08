Форвард «Сочи» назвал ключевой элемент для хоккеиста, выступающего в КХЛ

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин заявил, что уделяет много внимания своему катанию, чтобы компенсировать невысокий рост. Форвард обладает небольшими габаритами, рост Тянулина составляет 174 сантиметра.

«Много ли я времени уделяю катанию? Ну, да, на тренировках (улыбается). Летом много работаю: на льду и в зале. Я же небольшого роста, если ещё и скорость будет невысокая, то в Континентальной хоккейной лиге не получится играть», — приводит слова Тянулина Legalbet.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл 35 матчей, в которых набрал 28 очков — забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач. «Сочи» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции после 40 матчей текущего сезона.