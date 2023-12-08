«Эти эмоции даже не описать». Форвард ЦСКА Светлаков — о рождении сына

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков поделился эмоциями от рождения сына, который появился на свет в начале декабря.

Форвард признался, что посвятил супруге и ребёнку заброшенную шайбу в матче с «Витязем» (4:1).

«Да, шайбу посвятил им. Совсем недавно у меня родился сын. Испытал самые незабываемые чувства. По традиции первый гол после рождения посвящаю ему.

Какого быть первые дни папой? Думаю, эти эмоции даже не описать. Это можно только почувствовать. Ответственность? Это всё как раз впереди, осознаю эти моменты», — сказал Светлаков в интервью пресс-службе ЦСКА.

Андрей Светлаков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 27-летнего нападающего 13 (5+8) очков в 30 матчах.