Алексей Морозов рассказал о работе департамента КХЛ, возглавляемого Сергеем Гимаевым-мл.

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о работе Сергея Гимаева-младшего на посту главы департамента лиги по взаимодействию с игроками.

«Воссоздание профсоюза игроков? В России уже создавался профсоюз игроков, не все игроки были довольны этим механизмом. Мы понимаем, что игроки — наш основной капитал, который привлекает болельщиков, поэтому у нас появился департамент по взаимодействию с игроками, который возглавляет Сергей Гимаев, он участвовал на первом совещании со всеми руководителями клубов. Он занимается всеми вопросами, на связи с игроками.

Мы видели, что многие игроки перед Матчем звёзд получили травмы, надо было оперативно принять решение, искать замены. Сергей оперативно работал, связывался с игроками и провёл встречи со всеми клубами. От него поступило много предложений по изменению в регламент для улучшения комфорта игроков, поэтому Сергей будет продолжать в этом русле, он общается с игроками и руководителями клубов, выделяя потребности, которые нужны хоккеистам. Мы ни с кого не собираем взносы, чтобы участвовать в этом, это наш долг — уделять внимание», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.