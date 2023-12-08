Глава КХЛ рассказал о возможных изменениях условий для получения игроками статуса НСА

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался об идее получения статуса неограниченно свободного агента (НСА), если игрок до 23 лет сыграл меньше 50 матчей.

«Мы обсуждали этот вопрос с Ассоциацией хоккейных агентов. У них была такая идея, но на данный момент мы хотим поменять то, что уже работает — статус НСА. Надо определиться, какое количество матчей должен сыграть игрок, чтобы получить этот статус.

Сейчас становишься НСА в 28 лет, если не сыграл 250 матчей. Будем это прорабатывать, но это предложение агентов мы не вынесли на рабочую группу, потому что посчитали, что на данный момент, если игрок мало играет, почему он не может становиться НСА в раннем возрасте? У нас есть механизм, мы всё делаем, чтобы переходов было больше. Мы внесли в стратегию снижение заявки командированных игроков с 40 человек до 15. Этим летом, думаю, мы ощутим, что рынок будет живой и будет больше переходов. Если игрок не попадает в число 15, он с агентом уже должен думать, выбирать.

Вопрос об особом статусе вратарей, которые не могут провести 68 матчей за сезон, как полевые, сегодня не обсуждался. Но мы учитываем, что у вратарей меньше игр. Сейчас главное понять, готовы ли клубы в принципе, как они видят эту ситуацию. Потом можно будет просчитать количество матчей для вратарей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.