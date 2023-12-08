Генеральный директор «Салавата Юлаева» прокомментировал слухи об обмене Пустозёрова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о появившейся в СМИ информации о возможном обмене из клуба форварда Алексея Пустозёрова.

«Его представители предлагали обмен, чтобы игрок сменил обстановку. Мы верим в Алексея. Это наш воспитанник, надеемся, что он принесёт клубу пользу.

Будем ли возвращать его из «Тороса»? Когда он сказал, что нужно сменить обстановку, мы помогли ему. Но травмы помешали набрать форму. Он обязательно получит свой шанс», — сказал Баширов в интервью «БИЗНЕС Online».

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету Пустозёрова 27 матчей за уфимский клуб, в которых он набрал 3 (1+2) очка.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.