Кейн — о первом матче за «Детройт»: чувствовал, что у меня что-то получается

Звёздный нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн поделился эмоциями после первого матча в составе «красных крыльев», в котором его команда уступила дома «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 ОТ).

В этой игре 35-летний американец не сумел отметиться результативными действиями, а его команда уступила, ведя по ходу матча 4:0.

«Мне определённо понадобятся время и уверенность, чтобы вернуться на тот уровень, когда я мог брать много на себя. Сегодня вечером временами я чувствовал себя неуверенно, но в целом самочувствие было довольно хорошим, я чувствовал, что у меня что-то получается», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, 1 июня Кейн перенёс серьёзную операцию на бедре и с тех пор восстанавливался после неё. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.