«Вашингтон» и ещё несколько клубов НХЛ рассматривают подписание Итана Бира

Несколько команд НХЛ заинтересованы в подписании канадского защитника Итана Бира. 26-летний хоккеист находится в статусе свободного агента. В межсезонье он перенёс операцию на плече и скоро должно завершить восстановление.

«Помните, что он получил травму, выступая за сборную Канады на чемпионате мира. Ему пришлось долго восстанавливаться после операции на плече, но он уже близок к этому.

«Ванкувер Кэнакс» заинтересованы в его возвращении. Я думаю, что «Лифс» проявляют к нему интерес. Командой, которая за ним следит, может быть «Вашингтон Кэпиталз». Кажется, они очень заинтересованы. «Нью-Джерси» и «Питтсбург» тоже. В интересе к Биру определённо нет недостатка, ведь он обойдётся только в ту сумму, которую ему придётся платить», — рассказал инсайдер TSN Hockey Крис Джонстон.

Он также сообщил, что представители клубов могут в понедельник приехать в Келоуну, чтобы понаблюдать за работой Бира на льду.

В прошлом сезоне Бир набрал 16 (3+13) очков в 61 игре за «Ванкувер Кэнакс». В 251 матче за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ на его счету 63 (16+47) баллов за результативность. Помимо «Ванкувер» Бир играл за «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролину Харрикейнз». Он получил золотую медаль за победу на ЧМ-2023.