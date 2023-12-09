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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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Гендиректор «Авангарда»: мы поддерживаем возврат лимита до пяти легионеров

Гендиректор «Авангарда»: мы поддерживаем возврат лимита до пяти легионеров
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков оценил итоги Совещания руководителей клубов НХЛ, на которых были подняты ряд вопросов, в том числе возможные изменения в регламенте лиги.

«От нашего клуба самое деятельное участие в работе группы принимал спортивный директор Евгений Забуга. Важными темами для нас являются лимит на легионеров, ряд предложений, направленных на регулирование количества переходов игроков, изменение сроков проведения Чемпионата в сезоне-2024/2025, дополнения в правила учёта потолка заработных плат и в нормы о совершении переходов между клубами.

Мы поддерживаем возврат лимита до пяти легионеров, но я считаю, что изменить существующий формат будет непросто, поскольку это исключительная компетенция Минспорта России. Пытаться надо, Лига сообщила, что будет работать вместе с Министерством спорта в этом направлении.

В самом ближайшем будущем мы намерены предложить Лиге наладить регулярные отраслевые встречи, например, коммерческих служб клубов, маркетинговых департаментов, финансовых директоров. Нам важно и нужно общаться, делиться опытом, заимствовать работающие практики. Нельзя замыкаться только на себе, мы делаем одно дело – развиваем профессиональный хоккей. У каждого клуба есть интересные кейсы, которые полезно обсуждать и затем применять в своей работе», — цитирует Чистякова пресс-служба омского клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне-2023/2024 лимит на легионеров в КХЛ составляет три иностранных хоккеиста. Ранее этот лимит составлял пять легионеров. На прошедшем собрании руководителей клубов лиги вновь обсуждалось расширение лимита.

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