Судейство, лимит, хоккей до мая. Важное выступление президента КХЛ

В преддверии Матча звёзд КХЛ в Санкт-Петербурге состоялось совещание с руководителями и генеральными менеджерами клубов КХЛ, на котором на вопросы журналистов, помимо функционеров, ответил президент лиги Алексей Морозов. Было затронуто сразу несколько интересных и важных тем.

Про сроки сезона

— Мы обсудили следующий сезон, прорабатывали этот вопрос с Федерацией хоккея России и сейчас детально представили, что нам надо сделать для того, чтобы нам играть до 15 мая. В принципе мы соберём голосование клубов. Сегодня детально всё рассказали. Если вкратце, то хотим, чтобы сезон начинался в пятых числах сентября и заканчивался 15 мая.

Станет ли продление сезона на май шагом к независимости от ФХР?

— Если будет перенос на май, надо будет многое подправить – подписание контрактов с игроками и сдвиг предсезонных сборов. Начинать не 15 июля, за 50 дней до чемпионата.

Продление сезона до 15 мая – первый шаг к независимости от ФХР? Это нельзя назвать независимостью. Во-первых, у нас делегирование прав на чемпионат, оно заканчивается 30 апреля. Мы должны будем запросить перенос у ФХР. И сборная в мае делает своё турне, мы должны согласовать, что тоже можем играть в мае и как это будет выглядеть, параллельно или нет. Только в марте-апреле будет решение о том, примет ли сборная России участие на ЧМ-2025. Так что уже к концу этого сезона мы будем понимать. Если договоримся с ФХР и клубы поддержат, то будем всё прорабатывать, сдвигать, радовать болельщиков. Для нас это будут плюсы, вы давно говорили, что хочется хоккей в мае, в хорошую погоду. Чтобы болельщики наслаждались и клубы могли организовывать фан-зоны в поддержку своих команд.

Совещание с руководством КХЛ Фото: пресс-служба КХЛ

Про лимит на легионеров

— Поговорили по легионерам, в принципе понимание есть. Мы встречались с Минспорта и готовились к тому, чтобы внести изменения в приказ, Минспорта готово это обсуждать. Теперь надо собрать позицию клубов. Мы рассказали статистику по тому, сколько у нас сейчас легионеров играет в чемпионате. 58 человек, а год назад цифра была 54.

Проговорили с клубами, соберём статистику и потом уже надо будет прорабатывать вопрос с ФХР и Минспорта, если потребуются изменения, что покажет голосование. Процедура внесения изменений занимает 3-4 месяца. Нужно оперативно это проработать, чтобы все знали, сколько будет легионеров, и могли выстраивать свою стратегию.

Про натурализацию легионеров

— Есть ли идея ввести лимит лет, после выполнения которого можно разрешить легионеру пройти процесс натурализации? Как я уже сказал, вопрос по лимиту на легионеров урегулирует Минспорта. Из тех игроков, о которых идёт речь, только динамовский хоккеист ещё летом получил гражданство и был заявлен как не легионер. Он единственный из тех, кто получил российский паспорт.

Получение паспорта – это личное дело каждого игрока и того, какое гражданство он хочет иметь. Здесь никто его не может заставить. Чтобы вводить какой-то лимит и рассчитывать его, пять лет или… Возможно, кто-то захочет приехать и сразу с первого сезона получить российское гражданство, быть гражданином России, играть за сборную России и играть в КХЛ. Поэтому мы пока не видим оснований тут что-то вводить.

Про переговоры с Минспорта

— Мы общались с Минспорта – они изначально, ещё когда менялся лимит, сказали, что будут следить за ситуацией и готовы к обсуждению, если потребуется внесение изменений. Мы выйдем с инициативой, должны всё рассказать и показать, что происходит в лиге. Все говорили, что ввиду разных событий иностранцы будут неохотно к нам ехать, но у нас есть статистика, что иностранцы приезжают, играют в чемпионате и находятся на хорошем счету. Легионеры помогают игры сделать зрелищными, лидируют по разным показателям в лиге. Мы с вами видим и переходы иностранцев, игроки усиливают свои команды для того, чтобы добиться поставленных целей. Мы должны им помогать. Будем обсуждать, и Минспорта готово сесть за стол переговоров.

Совещание с руководством КХЛ Фото: пресс-служба КХЛ

Про НСА и обмены между клубами

— У нас была рабочая группа с клубами, где мы детально прорабатывали многие вопросы. Обсуждается сдвиг возраста неограниченно свободного агента: сейчас это 29 лет или 250 матчей в 28 лет. Мы хотим понизить этот возраст до 27 лет, были разные предложения, в 26 или 28, это мы прорабатывали. Этот вопрос будет на доработке, большинство клубов поддерживает то, что надо что-то менять, мы скорректируем свои предложения.

Также обмены между клубами — не больше трёх игроков, переподписание игроков на большие и меньшие контракты — два человека за сезон, это предлагалось клубами. Надо оставить какой-то люфт клубам, кто-то выстреливает, а кто-то наоборот. Это не должно было массово в команде, чтобы не обходить пол и потолок зарплат, нужна квота.

Было проведено голосование после рабочей группы, сейчас будем формировать окончательный список, который будем выносить на совет директоров. Также там будут вопросы по комфортному быту спортсменов в раздевалках, в принимающих городах: у команд сейчас сложный график, много перелётов, команды много вещей и экипировки вынуждены возить с собой, поэтому здесь клубы-хозяева должны делать комфортные раздевалки.

Про то, как клубы расторгают контракты

— Винтики докручивают, чтобы этот механизм работал для всех одинаково и никто никакими лазейками не пользовался. Этот вопрос мы тоже выносили на рабочую группу, обсуждали. Это будет вынесено на совет директоров для внесения в регламент, здесь мы тоже хотим ужесточить. Руководители клубов, которые на это идут, несут большой риск, потому что по регламенту с Серебряковым можно было расторгнуть контракт за 50%, а расторгли за 100%. Руководители должны нести за это ответственность, понимать, что они делают. Каждый год мы проводим такую рабочую группу, отрабатываем совместно с клубами все нюансы.

Если игрок соглашается на расторжение контракта по обоюдному согласию, то он не получает компенсацию. У нас есть механизм, который регулирует этот вопрос: если клуб хочет, то они должны выплатить компенсацию в зависимости от того, в какой период сезона они расторгают игрока, и это потом попадает под потолок заработных плат. Ты теряешь игрока, и при этом у тебя не высвобождаются.

Вот поэтому мы и работаем 24/7, поэтому постоянно на связи с клубами: хочется, чтобы наши менеджеры несли ответственность за то, что они делают, кого они подписывают, чтобы игроки имели гарантию, что они деньги получат. У нас проводится большая работа с клубами, меньше задержек зарплат, они только у двух клубов есть. Это немаловажно для спортсменов — чтобы они получили все свои средства после того, как подписали контракт.

Кто чаще всего подаёт запросы на качество судейства?

— Уровень работы судей в первой половине чемпионата? Судьи тоже люди, и они тоже ошибаются. Они тоже несут большую нагрузку, вы же видите, какой у нас чемпионат, игры через день, нет пауз. Для них это тоже тяжело. Сегодня был доклад по судейству. Как вы знаете, у нас заработал Судейско-экспертный комитет во главе с Рене Фазелем, который разбирает игры. Сегодня нам показали статистику по тому, сколько клубов присылает запросы. Лидер по этому показателю – «Спартак», на втором месте СКА. Они больше всего пользуются запросами в СКА.

Наш главный арбитр проводит работу и отслеживает все ошибки. 16 арбитров были оштрафованы за свои ошибки, и эти решения выносились не СЭК, а Департаментом судейства КХЛ. Мы продолжаем реагировать не только на то, что присылают клубы, но и делаем свою работу, отслеживая судейство.

Совещание с руководством КХЛ Фото: пресс-служба КХЛ

Про работу департамента КХЛ, возглавляемого Сергеем Гимаевым-младшим

— Воссоздание профсоюза игроков? В России уже создавался профсоюз игроков, не все игроки были довольны этим механизмом. Мы понимаем, что игроки — наш основной капитал, который привлекает болельщиков, поэтому у нас появился департамент по взаимодействию с игроками, который возглавляет Сергей Гимаев, он участвовал на первом совещании со всеми руководителями клубов. Он занимается всеми вопросами, на связи с игроками.

Мы видели, что многие игроки перед Матчем звёзд получили травмы, надо было оперативно принять решение, искать замены. Сергей оперативно работал, связывался с игроками и провёл встречи со всеми клубами. От него поступило много предложений по изменению в регламент для улучшения комфорта игроков, поэтому Сергей будет продолжать в этом русле, он общается с игроками и руководителями клубов, выделяя потребности, которые нужны хоккеистам. Мы ни с кого не собираем взносы, чтобы участвовать в этом, это наш долг — уделять внимание.