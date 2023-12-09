Юдин: повышение лимита лоббируют клубы, которые не хотят заниматься своими воспитанниками

Бывший защитник сборной России, тренер Александр Юдин высказался по поводу стремления КХЛ вернуть прежний лимит на иностранных игроков в пять человек.

«Обсуждение вопроса относительно увеличения количества легионеров с трёх до пяти вообще не имеет смысла. Лимит был утвержден и благодаря этому в КХЛ появляются много молодых перспективных ребят. Повышение лимита, видимо, лоббируют некоторые клубы, которые не хотят заниматься развитием своих воспитанников, им проще пригласить легионеров, чтобы ты сделали результат. КХЛ, таким образом, начинает идти на поводу у этих клубов. Если лимит будет увеличен, то развитие российского хоккея приостановится и мы через какое-то время вернёмся в 90-е годы, когда толком сборную России нельзя было сформировать, была огромная проблема с вратарями — с трудом могли найти тогда трёх голкиперов…

И ещё относительно легионеров – как в нынешней ситуации мы можем их вообще звать, кормить, платить весьма неплохие деньги? Вспомните, как они сами отвернулись от нас, взяли свои сумки и поехали по домам, в то время как чемпионат продолжался… Если они нас не уважают – почему мы их должны звать вообще? Пусть молодые пацаны играют, набираются опыта, зарабатывают», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».