«В Питере — пить». Никита Гусев вышел на конкурс капитанов в пивошлеме

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого состоялся конкурс капитанов сборных дивизионов, победителем которого стал нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин.

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев, являющийся на мероприятии капитаном сборной Дивизиона Тарасова, вышел на конкурс в пивошлеме, на задней стороне которого была надпись «В Питере — пить», что являлось недвусмысленной отсылкой к слухам о том, что в прошлом сезоне нападающий покинул СКА из-за проблем с алкоголем.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео, на котором Никита Гусев надевает оригинальный шлем:

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 будет проходить 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.