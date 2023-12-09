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Вратарь «Сочи» Михаил Бердин пошёл в обводку в полуфинале Матча звёзд КХЛ

В Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершился второй полуфинальный матч сборных дивизионов, в котором команда Дивизиона Боброва уступила сборной Дивизиона Тарасова (6:8).

В одном из моментов матча голкипер «Сочи» Михаил Бердин, представляющий сборную Дивизиона Боброва, смело пошёл в обводку у своих ворот, мастерски «убрав» нападающего Ярослава Лихачёва.

«Чемпионат» предлагает посмотреть незаурядную технику голкипера «леопардов»:

В финале соревнований сборная Дивизиона Тарасова встретится с командой Дивизиона Харламова. Сборные Дивизиона Боброва и Чернышёва поборются за третье место. Обе игры пройдут завтра, 10 декабря.

Санкт-Петербург стал хозяином мероприятия во второй раз в своей истории.