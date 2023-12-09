Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин пошёл в обводку в полуфинале Матча звёзд КХЛ

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин пошёл в обводку в полуфинале Матча звёзд КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершился второй полуфинальный матч сборных дивизионов, в котором команда Дивизиона Боброва уступила сборной Дивизиона Тарасова (6:8).

В одном из моментов матча голкипер «Сочи» Михаил Бердин, представляющий сборную Дивизиона Боброва, смело пошёл в обводку у своих ворот, мастерски «убрав» нападающего Ярослава Лихачёва.

«Чемпионат» предлагает посмотреть незаурядную технику голкипера «леопардов»:

В финале соревнований сборная Дивизиона Тарасова встретится с командой Дивизиона Харламова. Сборные Дивизиона Боброва и Чернышёва поборются за третье место. Обе игры пройдут завтра, 10 декабря.

Санкт-Петербург стал хозяином мероприятия во второй раз в своей истории.

Материалы по теме
Видео
Гол вратаря «Салавата Юлаева» Самонова в ворота сборной Дивизиона Харламова на МВЗ КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android