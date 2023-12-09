Роман Широков получил жёлтую карточку в полуфинале Матча звёзд КХЛ

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В Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершился второй полуфинальный матч сборных дивизионов, в котором команда Дивизиона Боброва уступила сборной Дивизиона Тарасова (6:8).

В этом матче экс-футболист сборной России Роман Широков, являющийся на данном мероприятии помощником главного тренера сборной Дивизиона Тарасова Алексея Кудашова, получил жёлтую карточку. Как предположили комментаторы матча, причиной послужило некое высказывание Широкова, не понравившееся арбитрам. Сам бывший футболист воспринял ситуацию с юмором.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео забавного инцидента:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что за карьеру футболиста Широков неоднократно оказывался фигурантом различного рода скандалов, связанных с непростым характером спортсмена.

В финале соревнований сборная Дивизиона Тарасова встретится с командой Дивизиона Харламова. Сборные Дивизиона Боброва и Чернышёва поборются за третье место. Обе игры пройдут завтра, 10 декабря.

Санкт-Петербург стал хозяином мероприятия во второй раз в своей истории.