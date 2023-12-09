«Только «ноги» буду кричать». КХЛ выложила видео с Жамновым, Широковым и Мостовым перед МЗ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в официальном телеграм-канале выложила видео из раздевалки перед Матчем звёзд, на котором главный тренер сборной Дивизиона Боброва Алексей Жамнов беседует со своим помощником по тренерскому мостику экс-футболистом Александром Мостовым и ещё одним бывшим членом сборной России по футболу Романом Широковым, который будет ассистировать Алексею Кудашову, возглавившему Дивизион Тарасова.

Журналистка зашла в раздевалку к участникам мероприятия, и в одном из моментов спросила Широкова, будет ли он как настоящий хоккейный тренер кричать со скамейки «Смена! Смена! Ноги! Ноги!»

«Только «ноги» буду кричать», — ответил Широков под смех своих коллег по Матчу звёзд.

«Чемпионат» предлагает посмотреть забавное видео из раздевалки перед звёздным уикендом.

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт‑Петербурге на «СКА Арене».