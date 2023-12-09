«Я играл на результат». Вратарь «Сочи» Бердин — о моменте на МЗ, когда пошёл в обводку

Голкипер «Сочи» Михаил Бердин поделился эмоциями от первого в своей карьере Матча звёзд КХЛ.

«Расстроен, что проиграли. Я очень хотел победить в этом матче. Сначала в шутку ко всему относился, ведь все балуются, но потом захотелось выиграть.

В одном из моментов показалось, что я подобрал шайбу, чтобы поехать забивать? Нет, я играл на результат.

Какие впечатления от первого в карьере Матч звёзд? Крутые эмоции. С лучшими игроками проводишь время – это классно! Потрясающая атмосфера, непередаваемые эмоции. Видел на трибунах болельщиков из Сочи, большое им спасибо за поддержку. Это огромная мотивация для меня. Хочется немного отдохнуть и потом с новыми силами продолжить борьбу за плей-офф», — сказал Бердин в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, на мероприятии Бердин представлял Дивизион Боброва. Санкт-Петербург стал хозяином мероприятия во второй раз в своей истории.