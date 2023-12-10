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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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«Вашингтон» уверенно обыграл «Рейнджерс». У Кузнецова — ассист

«Вашингтон» уверенно обыграл «Рейнджерс». У Кузнецова — ассист
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенные шайбы по ходу матча в свой актив записали Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николя Обе-Кюбель. Российский нападающий Евгений Кузнецов записал в свой актив результативную передачу. Его соотечественник, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличиться по ходу матча не сумел.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 25 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» вышел на седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 29 очков. У «Рейнджерс» — 37 очков, они находятся на второй строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Милано (Фехервари, Карлсон) – 00:43     2:0 Манта (Кузнецов, Сандин) – 21:43     3:0 Уилсон – 25:35     4:0 Обе-Кюбель (Маленстин) – 31:52    

В параллельном матче «Торонто» со счётом 4:0 обыграл «Нэшвилл». У российского голкипера «Лифс» Ильи Самсонова — 18 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кемпф (Тимминс) – 34:15     2:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 37:57     3:0 Мэттьюс (Нюландер, Таварес) – 56:49 (pp)     4:0 Грегор (Йернкрок) – 58:29 (sh)    
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