«Вашингтон» уверенно обыграл «Рейнджерс». У Кузнецова — ассист

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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенные шайбы по ходу матча в свой актив записали Сонни Милано, Энтони Манта, Том Уилсон и Николя Обе-Кюбель. Российский нападающий Евгений Кузнецов записал в свой актив результативную передачу. Его соотечественник, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличиться по ходу матча не сумел.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 25 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» вышел на седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 29 очков. У «Рейнджерс» — 37 очков, они находятся на второй строчке.

В параллельном матче «Торонто» со счётом 4:0 обыграл «Нэшвилл». У российского голкипера «Лифс» Ильи Самсонова — 18 сейвов.