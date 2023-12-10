Александр Овечкин провёл девятый матч подряд без забитых голов

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:0.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличиться по ходу матча не сумел. Овечкин провёл девятый матч подряд без забитых голов. В последний раз россиянин смог забросить шайбу 19 ноября во встрече с «Коламбусом» (4:3).

По ходу сегодняшнего матча Овечкин нанёс четыре броска и совершил два хита. Его чистое время на льду — 19:14.

Напомним, до достижения рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 67 шайб. В текущем сезоне у Александра пять голов и 10 ассистов в 24 матчах.