Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин провёл девятый матч подряд без забитых голов

Александр Овечкин провёл девятый матч подряд без забитых голов
Комментарии

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:0.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличиться по ходу матча не сумел. Овечкин провёл девятый матч подряд без забитых голов. В последний раз россиянин смог забросить шайбу 19 ноября во встрече с «Коламбусом» (4:3).

По ходу сегодняшнего матча Овечкин нанёс четыре броска и совершил два хита. Его чистое время на льду — 19:14.

Напомним, до достижения рекорда Уэйна Гретцки Овечкину осталось забросить 67 шайб. В текущем сезоне у Александра пять голов и 10 ассистов в 24 матчах.

Материалы по теме
Эксперт Sportsnet посоветовал убрать Овечкина из составов в фэнтези-хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android