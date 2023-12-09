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«Он явно регрессирует». Sportsnet оценил потенциальный обмен Овечкина из «Вашингтона»

«Он явно регрессирует». Sportsnet оценил потенциальный обмен Овечкина из «Вашингтона»
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Журналист Sportsnet Майкл Амато считает, что «Вашингтон» может попытаться обменять капитана Александра Овечкина. В текущем сезоне на счету россиянина лишь пять голов в 23 матчах.

«Для Александра Овечкина продолжается кошмарный сезон. Он забил всего пять голов, причём два из них в пустые ворота, он явно начинает регрессировать. Очевидный ответ — попытаться немедленно обменять его, но, учитывая его рекордно низкую стоимость, это не лучший вариант. Клуб мог бы удержать его и надеяться, что он наладит свою игру, хотя, учитывая его возраст и отсутствие талантов в «Кэпиталз», я не уверен, что мы можем ожидать чего-то большего, чем скромное улучшение. Сейчас он в темпе на 19 голов к окончанию сезона, поэтому трудно представить себе сценарий, при котором он снова сможет забивать с той же скоростью, что и в последние несколько лет. К тому же, в 38 лет Овечкин вряд ли собирается внезапно повернуть время вспять.

Я бы посоветовал оставить его на данный момент и попытаться извлечь выгоду из его потенциально удачной полосы. «Кэпиталз» придётся надеяться, что он забьёт, скажем, в трёх или четырёх матчах подряд, и затем попытаться обменять его. Кратковременная вспышка его результативности может убедить кого-то, что Овечкин нашёл свою игру, и, возможно, они сделают им предложение, которое, по крайней мере, будет лучше, чем то, что «Кэпиталз» получили бы за него сегодня», — цитирует журналиста Sportsnet.

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