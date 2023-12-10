Голкипер «Вашингтона» вошёл в историю НХЛ, сумев отыграть на «ноль» в матче против брата

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:0.

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал американский голкипер Чарли Линдгрен. 29-летний вратарь отразил 31 бросок, отыграв на «ноль». Как сообщает пресс-служба НХЛ, Чарли стал всего четвёртым голкипером за всю историю НХЛ, кому удавалось оформить шат-аут в матче против родного брата. Напомним, что защитником «Рейнджерс» является американский защитник Райан Линдгрен.

Сообщается, что в своё время Тини Томпсон оформил 12 шат-аутов в поединках против команд Пола Томпсона, Тони Эспозито четыре раза «засушил» команды Фила Эспозито, а Билли Смит однажды отыграл на ноль в матче с командой Горда Смита, и вот теперь к этой компании присоединился Линдгрен.