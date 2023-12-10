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Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по числу матчей с тремя и более очками

Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по числу матчей с тремя и более очками
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Лайтнинг» со счётом 4:3.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Эта игра стала 73-й в карьере россиянина, в которой он набрал минимум три очка. Таким образом, Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по числу матчей с тремя и более очками. Россиянин делит это место с нападающим Мартеном Сан-Луи. Лидером «Лайтнинг» по этому показателю является Стивен Стэмкос, на счету которого 97 матчей с 3+ очками.

Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 47 очков — забил 19 голов и отдал 28 результативных передач в 28 матчах.

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