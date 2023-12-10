Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это был один из лучших наших матчей в сезоне». Карбери оценил победу над «Рейнджерс»

«Это был один из лучших наших матчей в сезоне». Карбери оценил победу над «Рейнджерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил победу в матче с «Рейнджерс» (4:0). «Кэпиталз» повели в матче уже на 44-й секунде.

«Я думаю, что эта шайба на первой минуте от звена Евгения Кузнецова – Сонни Милано и Ти Джея Оши – задала тон всей нашей команде. Мы много владели шайбой и принимали хорошие решения, о которых мы много говорили и обсуждали ранее в этот же день. Это просто привело нас к правильному мышлению для всей команды.

Я просто почувствовал, что мы были на одной волне все 60 минут матча. Это был один из самых лучших наших матчей в текущем сезоне», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Вашингтон» прервал трёхматчевую серию поражений и вышел на седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 29 очков.

Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» уверенно обыграл «Рейнджерс». У Кузнецова — ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android