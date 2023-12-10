«Это был один из лучших наших матчей в сезоне». Карбери оценил победу над «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил победу в матче с «Рейнджерс» (4:0). «Кэпиталз» повели в матче уже на 44-й секунде.

«Я думаю, что эта шайба на первой минуте от звена Евгения Кузнецова – Сонни Милано и Ти Джея Оши – задала тон всей нашей команде. Мы много владели шайбой и принимали хорошие решения, о которых мы много говорили и обсуждали ранее в этот же день. Это просто привело нас к правильному мышлению для всей команды.

Я просто почувствовал, что мы были на одной волне все 60 минут матча. Это был один из самых лучших наших матчей в текущем сезоне», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Вашингтон» прервал трёхматчевую серию поражений и вышел на седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 29 очков.