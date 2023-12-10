Вратарь «Вашингтона» Линдгрен поделился эмоциями от победы в матче с родным братом

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен оценил победу в матче с «Рейнджерс», в котором он обыграл родного брата — защитника Райана Линдгрена.

«Очевидно, что это действительно хорошая команда, одна из лучших в НХЛ, в составе которой много опытных и мастеровитых ребят. Это была хорошая командная победа.

Победа в матче с родным братом? Это было действительно круто, и, очевидно, очень здорово для нашей семьи. Большое спасибо им, моим родителям, без них меня бы здесь явно не было. Но да, это было весело. Очевидно, в этом году мы сыграем с ними ещё три раза, так что я не хочу зацикливаться на этом. Но там действительно хорошая команда, поэтому каждый раз, когда мы играем против них, нам нужно быть уверенными, что мы готовы», — цитирует Линдгрена пресс-служба клуба.