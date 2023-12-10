Кучеров эмоционально отпраздновал победный гол, показав на болельщика «Сиэтла»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтлом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Лайтнинг» со счётом 4:3.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме и был признан первой звездой матча. Кучеров эмоционально отпраздновал победный гол в овертайме и что-то выкрикнул в сторону болельщика «Сиэтла», сидевшего возле заградительного стекла. Болельщи удивился такой реакции россиянина.

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Сегодняшние шайбы позволили Кучерову выйти на чистое первое место в списке снайперов текущего сезона НХЛ. Кучеров опережает форварда «Ванкувера» Брока Бёзера и нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса, на счету которых по 18 голов.