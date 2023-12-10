Вайсфельд назвал причины спада результативности Овечкина в текущем сезоне

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал спад результативности у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин не может забить уже в девяти матчах подряд, а всего на счету Александра пять голов в текущем сезоне в 24 матчах.

«Что касается Овечкина, то я всегда говорю – здесь речь не о какой-то одной причине, существует целый комплекс. Во-первых, команда у «Вашингтона» сейчас не такая сильная, как раньше. Во-вторых, кажется, что хоккеисты, которые уже выигрывали Кубок Стэнли в 2018 году, сейчас выиграют ещё раз — но моложе-то они не стали и команда постарела. Тот же Никлас Бэкстрём был одним из важнейших игроков «Кэпиталз», а он сейчас вроде как в команде, но в этом сезоне не играет и уже чуть ли не завершил карьеру.

Что касается самого Овечкина, то с ветеранами есть одна проблема – никогда не знаешь, когда у них наступит спад. Вот Яромир Ягр до сих пор играет – он, наверное, до 70 лет будет играть, а некоторые уже в 30 лет становятся стариками в хоккейном плане. Возможно, у Александра наступил какой-то функциональный спад. Может, это связано с его командой, о чём я говорил ранее. Но мы видим, что его результативность резко упала по сравнению с прошлым годом.

Конечно, все мы болеем за Овечкина и хотим, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки. Мне кажется, что и в Северной Америке все этого хотят. «Вашингтон» сейчас просто заложник ситуации. Пока Овечкин не побьёт достижение Гретцки, с этой командой ничего делать не могут. Это сложная ситуация. Очень интересно наблюдать, чем всё в итоге закончится», – цитирует Вайсфельда «Московский комсомолец».

Антирекорд Овечкина по матчам подряд без голов в рамках одной регулярки был установлен в феврале — марте 2017 года (10 матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб были зафиксированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011. В 24 матчах нынешнего сезона на счету россиянина 15 (5+10) очков.