Вратарь «Сочи» Бердин вышел на МВЗ в маске с надписью «Сниму квартиру в Сочи, продам БМВ»

В эти минуты в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» проходит Матч звёзд КХЛ — 2023, в рамках которого завершился конкурс на лучшее исполнение буллита.

Вратарь ХК «Сочи» Михаил Бердин вышел на один из конкурсов в маске с надписью «Сниму квартиру в Сочи до апреля 2025, продам БМВ б/у небитая».

В регулярном сезоне-2023/2024 КХЛ 25-летний Бердин сыграл 31 встречу, в которых одержал девять побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,07. За свою карьеру Бердин, кроме «Сочи», выступал за СКА.

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования пройдут в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.