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Александр Овечкин вышел на 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Александр Овечкин вышел на 49-е место по сыгранным матчам в НХЛ
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В ночь на 11 декабря на чикагском стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас, но снова не отметился заброшенными шайбами в этой встрече, продлив свою безголевую серию до десяти матчей. Таким образом 38-летний форвард повторил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

Капитан столичной команды провёл 1372-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю Овечкин сегодня вышел на 49-е место в истории североамериканской лиги, повторив результат известного в прошлом финского защитника Теппо Нумминена (1372)

Следующей целью для Овечкина является показатель Венсана Дамфуса, Дина Принтиса и Джо Сакика (1378). Рекорд НХЛ по матчам принадлежит Патрику Марло (1779). Среди действующих игроков на первом месте находится защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1388).

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