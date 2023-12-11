Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевая передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

Голевая передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Климат Пледж-Арене» завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди и Марко Росси. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.

После 26 матчей «Миннесота» занимает 12 место в Западной конференции с 24 очками. «Сиэтл» расположился на 13-й строчке, набрав 23 очка в 29 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Калгари Флэймз», а «Сиэтл» сыграет с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2023, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Капризов) – 07:14     0:2 Росси (Цуккарелло) – 52:34     0:3 Эрикссон Эк (Хартман) – 59:56    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android