Голевая передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

Сегодня, 11 декабря, «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Климат Пледж-Арене» завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Мэтт Болди и Марко Росси. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.

После 26 матчей «Миннесота» занимает 12 место в Западной конференции с 24 очками. «Сиэтл» расположился на 13-й строчке, набрав 23 очка в 29 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Калгари Флэймз», а «Сиэтл» сыграет с «Флоридой Пантерз».