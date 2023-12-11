Гендиректор «Трактора»: мы за возвращение прежнего лимита в пять легионеров

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал позицию челябинского клуба касаемо лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Какая позиция у «Трактора» по поводу лимита на легионеров? Мы за возвращение прежнего лимита в пять легионеров. Считаем, что это оптимально», — цитирует Савина «РБ Спорт».

Отметим, что в «Тракторе» выступают два канадских игрока: вратарь Зак Фукале и защитник Мэдисон Боуи, а также американский нападающий Чарльз Робинсон.

Напомним, в предыдущем сезоне команды могли заявлять на матчи Континентальной хоккейной лиги до пяти иностранных игроков. В нынешнем Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги клубы могут допускать к встречам лишь трёх легионеров.